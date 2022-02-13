Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Глава орловского депздрава Шувалов проинспектировал поликлиники. Станислав Шувалов проверил работу городских и районных медучреждений.

О том, как прошли "рейды" Станислав Шувалов рассказал на своей страничке в инстаграме. По поликлиникам он проехался в выходные, поэтому на приеме не застал большого количества пациентов. Так, по словам руководителя депздрава в Плещеевской ЦРБ (Орловский район) не было вообще никого в регистратуре, а в поликлинике Боткина в очереди 1-2 человека.

Подолгу приема приходится дожидаться пациентам поликлиники №3 города Орла.

- Люди на прием есть, одна пациентка ждет 1,5 часа, но уже заходит в бокс. Примем всех, к сожалению, и в этой поликлинике много специалистов болеет, - прокомментировал Шувалов.

Также он отметил, что сейчас во всех медорганизациях болеет много врачей.