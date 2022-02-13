С 14 февраля во всех школах Орла возобновятся занятия

Школьники Орла с 14 февраля вернутся к очному обучению Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В школах города Орла с завтрашнего дня, 14 февраля, возобновятся занятия. А первоклашки при этом уйдут на внеплановые каникулы.

Введенный ранее режим дистанционного обучения закончится, ученики и педагоги вернутся в школьные классы. У малышей же дополнительные каникулы продлятся с 14 по 20 число, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйдут с дистанционки и ребята, занимающиеся в кружках, секциях и других классах дополнительного образования.

- Если количество заболевших обучающихся в классе перешагнет порог в 20 %, школьники этого класса, как и ранее, будут переводиться на дистанционный формат обучения, - пояснили в администрации Орла.