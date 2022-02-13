Среди орловчанок выберут Тургеневскую девушку-2022

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орле выберут Тургеневскую девушку-2022. Заявку на одноименный конкурс интеллекта и творчества можно подать до 1 март.

Конкурс "Тургеневская девушка" пройдет в регионе уже не в первый раз. Поучаствовать в нем могут девушки в возрасте 16-22 лет. Жюри оценит в первую очередь не внешние данные, как в стандартных конкурсах красоты, а умение подать себя и держаться на сцене, творческие способности, целостность сценического образа, соответствующего званию Тургеневской барышни.

Подать заявку можно по электронной почте Орловского центра народного творчества dosugoocnt@yandex.ru. Итоги конкурса станут известны в конце апреля.