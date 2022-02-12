В Орловской области определили стоимость путевок в детские лагеря в 2022 году

Цены за детский отдых начинаются от 7 тысяч 700 рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области определили стоимость путевок в детские лагеря. Цена за детский отдых начинаются от 7 тысяч 700 рублей.

Расценки на путевки в санаторно-курортные организации и оздоровительные лагеря утверждены постановлением Правительства, документ вступил в силу 10 февраля.

Так, 7-дневный отдых в загородном лагере обойдется родителям от 7 тысяч 700 рублей до 8 тысяч 800 рублей. Цены за смену в 10 дней начинаются от 11 тысяч рублей. За 12 дней в лагере нужно будет заплатить 13 тысяч 200 рублей, а за две недели - 15 тысяч 400 рублей. Самый длительный 21-дневный детских отдых будут стоить 23 тысячи рублей.

Путевку в санаторий на 21 день можно будет купить за 27 тысяч 700 рублей или 31 тысячу 800 рублей.

- Также утверждена средняя стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием. Исходя из стоимости набора продуктов питания и расходов на 1 ребенка в день, она составит 204,72 рубля, - рассказали в пресс-службе регионального Правительства.