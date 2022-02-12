Премьера спектакля состоится 4 и 5 марта Фото: Ольга СУПОНЕВА

ОГАТ им. Тургенева приглашает орловцев на спектакль «Старший сын». Премьера комедии по пьесе Александра Вампилова состоится 4 и 5 марта.

На сцене Орловского государственного академического театра им. Тургенева развернется спектакль по произведению Александра Вампилова «Старший сын».

Действие комедии происходит в конце далеких 60-х годов. В постановке актеры рассказывают, как менялась жизнь героев пьесы после череды случайных событий, встреч и знакомств, начавшихся с глупой шутки. Комедия о доброте, семейных взаимоотношениях и ценностях, искренних и светлых чувствах не оставит зрителей равнодушными.

КОГДА? ГДЕ?

4 марта в 18.30, 5 марта в 18.00

пл. Ленина,2

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