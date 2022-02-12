Орловцам напомнили правила наследования оружия и боеприпасов Фото: Ольга СУПОНЕВА

С начала текущего года сотрудники Росгвардии направили жителям региона более 100 уведомлений о необходимости вступления в наследство на изъятое в связи со смертью владельцев оружие и боеприпасы. Унаследовать их можно, предварительно сдав их на ответственное хранение в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

- За самостоятельную продажу, хранение, передачу оружия и боеприпасов третьим лицам во временное пользование предусмотрены административная и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет, - пояснил начальник регионального ЦЛРР полковник полиции Виктор Ермаков.

Оружие и боеприпасы умершего наследникам следует сдать на утилизацию или реализацию в установленном порядке. Также можно оформить лицензионно-разрешительные документы на каждую единицу оружия в Росгвардии.