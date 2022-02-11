В Орловской области 70 человек погибло на дорогах в 2021 году

Фото: пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области

Глава ГИБДД областного УМВД Александр Коршунов рассказал на пресс-конференции об итогах 2021 года и начале 2022.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе выполнены все задачи. Помимо снижения количества ДТП, на 11% уменьшилось число раненых, а количество погибших – на 38%. Всего за год погибло 70 человек и 886 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Аварий с участием детей стало на 30% меньше. В 69 случаях ДТП с детьми погиб 1 ребенок и 74 несовершеннолетних были ранены. По вине нетрезвых водителей преждевременно ушло из жизни 11 орловцев. Из-за неудовлетворительных дорожных условий погибло 17 человек в 231 аварии.