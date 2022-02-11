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Общество11 февраля 2022 14:08

Telegram-бот поможет орловцам оформить дистанционный больничный

Департамент здравоохранения запустил виртуального помощника
Сергей Силаев
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Пресс-служба администрации города сообщила, что бот разработан совместно с центром управления регионом.

Умная система поможет оформить больничный удаленно, оповестит о текущих ограничениях, предоставит актуальную статистику по вакцинации и заболевшим коронавирусом. Для тех, кто чувствует первые симптомы болезни, бот покажет рекомендации минздрава в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ.

Помощник содержит контакты местного департамента, куда орловцы могут направить вопрос или жалобу напрямую через мессенджер.