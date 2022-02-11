Telegram-бот поможет орловцам оформить дистанционный больничный

Пресс-служба администрации города сообщила, что бот разработан совместно с центром управления регионом.

Умная система поможет оформить больничный удаленно, оповестит о текущих ограничениях, предоставит актуальную статистику по вакцинации и заболевшим коронавирусом. Для тех, кто чувствует первые симптомы болезни, бот покажет рекомендации минздрава в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ.

Помощник содержит контакты местного департамента, куда орловцы могут направить вопрос или жалобу напрямую через мессенджер.