Два орловца украли двенадцать труб из подвала

Фото: Супонева Ольга

Орловские полицейские получили сообщение о краже двенадцати металлических труб из подвала в жилом доме на улице Лазо. Оперативники задержали двух орловцев – 33 и 35 лет. Изделия стоят около 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Позже оперативники выяснили, что для мужчин преступление было не первым. Используя отработанную схему, подвал дома на улице Фомина лишился замка и металлических труб. Ущерб управляющей компании составил 7 тысяч рублей. Местные жители сдавали краденное на металл. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Расследование продолжается. Одному орловцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а другому – подписка о невыезде и надлежащем поведении.