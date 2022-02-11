Орловцы смогут получить общероссийский QR-код по результатам теста на антитела

Фото: Ольга Супонева

Орловцы с 21 февраля смогут получить общероссийский QR-код по результатам теста на антитела к коронавирусу. Сертификат действует 3 месяца.

Руководитель департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов рассказал о возможности получения QR-кодов. С декабря прошлого года в области выдавали региональные сертификаты при уровне антител не ниже 500 единиц.

В настоящее время для получения документа, действующего территории всей страны, необходимо иметь антитела к коронавирусу, требования к уровню не предъявляются. Выдачу региональных QR-кодов приостановят.