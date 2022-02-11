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Общество11 февраля 2022 10:06

На ремонт Карачевского шоссе Орла потратят порядка 169 миллионов рублей

Приводить в порядок территорию будет «Газ Ресурс».
Нина СОКОЛОВА
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В Орле отремонтируют Карачевскоеи шоссе

В Орле отремонтируют Карачевскоеи шоссе

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На ремонт Карачевского шоссе в Орле потратят 169 миллионов рублей. Приводить в порядок территорию будет подрядная фирма «Газ Ресурс».

Первый этап комплексного ремонта дороги от улицы Комсомольской до улицы Мостовой обойдется больше чем в 169 миллионов. Более 32 тысяч квадратных метров полотна приведут в порядок с помощью технологии холодного ресайклинга. Помимо ремонта проезжей части обустроят заездные карманы, обновят остановки, благоустроят пешеходную зону и велодорожки. Также выпилят аварийные деревья. Займется капремонтом «Газ ресурс».

- Для применения технологии холодного ресайклинга при документации производился отбор проб асфальтобетонного покрытия глубиной более 40 см, на основании которых рассчитан объем добавления щебня, портландцемента, битумно-катионной эмульсии и жидкого полимерного пластификатора», - уточнил начальник Управления коммунальным хозяйством Орла Юрий Писарев.