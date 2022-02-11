Фото: пресс-служба администрации Орла

Строительство детского сада на Ливенской в Орле продолжится. Срок выполнения работ продлили до осени 2022 года.

Начиная с 2020 года, строительством яслей для 105 орловских малышей занимается подрядная организация «Авилон». В декабре 2020 года разработка проекта задержалась из-за возникновения сложностей в ходе строительства, в связи с чем срок выполнения работ сдвинулся до 1 сентября 2022 года.

- В декабре минувшего года было получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. В результате чего, стоимость работ по муниципальному контракту увеличилась на 28,74 млн руб. и составила 169,92 млн руб. Затраты на техническое присоединение, авторский надзор составляют 3,22 млн руб, - сообщил начальник Управления капитального строительства Орла Дмитрий Кузнецов.