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В Орловской области больше трехсот подростков сделали прививку от коронавируса. "Спутником М" прививают несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет.

Как рассказал руководитель регионального депздрава Станислав Шувалов во время заседания оперативного штаба 10 февраля, привилось от ковида 357 юных орловцев. Вакцинация осуществляется с согласия родителей, а с 15 лет с согласия самого ребенка. По данным на 2 февраля в России привито 17 тысяч подростков.

Также Шувалов отметил, что всего в реестр вакцинации в Орловской области внесено более 454 тысяч записей о прививках. Коллективный иммунитет в регионе выше, чем по России в целом: 77% против 64,1%.