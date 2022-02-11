В Орле из-за коронавируса откладывается открытие двух яслей

Детсады в Орле готовы к открытию, но из-за ковида оно откладывается Фото: Архив "КП"

В Орле и-за коронавируса откладывается открытие двух яслей. Детские сады №97 и №98 готовы принимать воспитанников, но пока закрыты.

Ясли для малышей, что построили на улицах Кузнецова и Планерной, сданы и укомплектованы будущими воспитанниками. В администрации Орла рассказали, что они остаются закрытыми из-за высокой заболеваемости ковидом в регионе и городе.

- Детский сад №97 на улице Кузнецова, а также №98 на Планерной уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Говорить об открытии пока рано. Ведь хочется, чтобы это было торжественно и памятно для их первых посетителей, но из-за сложившейся эпидобстановки осуществить это пока не представляется возможным, - сообщили в горадминистрации.