Опасную дорогу обнаружили полицейские под Мценском

В Мценском районе дорогу признали небезопасной Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Мценском полицейские обнаружили опасную дорогу. Сотрудники ГИБДД проверили качество зимней уборки, владельцу дороги внесено представление.

Проверку госавтоинспекторы провели на муниципальной дороге "Ядрино- Чахино". Как оказалось, в районе населенного пункта Чахино она вся засыпана рыхлым снегом. Что опасно для людей: может произойти ДТП.

- Собственникам автодорог внесены представления по устранению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан. Проводится административное расследование, - сообщили в УГИБДД России по Орловской области.