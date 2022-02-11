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Общество11 февраля 2022 6:28

Опасную дорогу обнаружили полицейские под Мценском

Сотрудники ГИБДД проверили качество зимней уборки
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Мценском районе дорогу признали небезопасной

В Мценском районе дорогу признали небезопасной

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Мценском полицейские обнаружили опасную дорогу. Сотрудники ГИБДД проверили качество зимней уборки, владельцу дороги внесено представление.

Проверку госавтоинспекторы провели на муниципальной дороге "Ядрино- Чахино". Как оказалось, в районе населенного пункта Чахино она вся засыпана рыхлым снегом. Что опасно для людей: может произойти ДТП.

- Собственникам автодорог внесены представления по устранению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан. Проводится административное расследование, - сообщили в УГИБДД России по Орловской области.