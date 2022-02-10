Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области дети и подростки стали чаще болеть коронавирусом. Среди всех заболевших больше 16% - несовершеннолетние.

Такие данные привел Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора. Во время заседания оперштаба по борьбе с covid-19, которое состоялось 10 февраля, Румянцев рассказал, что болеет 959 маленьких и юных орловцев. При этом в 2,4 раза выросла заболеваемость среди малышей в возрасте до 6 лет. А самые интенсивные показатели в возрастной группе 15-17 лет.

В среднем по Орловской области за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом подскочила на 86%. За сутки регистрируется в среднем 900 новых случаев covid-19.