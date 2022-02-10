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Общество10 февраля 2022 14:07

В пятницу 11 февраля в Орле +2 и небольшие осадки

Февральская оттепель задерживается в регионе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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11 февраля в Орле +2 и небольшие осадки

11 февраля в Орле +2 и небольшие осадки

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Последний рабочий день на этой неделе в Орле отметится плюсовой температурой. В пятницу 11 февраля ожидается +2 градуса и небольшие осадки.

Согласно прогнозу, представленному Росгидрометцентром, в ночь с четверга на пятницу нулевая температура, пройдет небольшой мокрый снег. Днем 11 февраля пасмурно, также ожидаются мокрые осадки, но не сильные. Ветер с запада, скорость 3 м/c, атмосферное давление на уровне 740 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, выходные тоже отметятся плюсовыми значениями температуры, а на новой рабочей неделе вернутся ночные морозы.