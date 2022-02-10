Орловские первоклассники останутся на каникулах до 20 февраля

Фото: СУПОНЕВА Ольга

Администрации города рекомендовано начать очное обучение в школах со следующего понедельника, исключая первый класс. Для самых младших школьников каникулы продлили с 14 по 20 февраля.

В школах установлен мониторинг заболеваемости среди учеников. В случае, когда острыми респираторными инфекциями болеет 1/5 класса, будет приниматься решение о переводе на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в департаменте образования Орловской области.

Помимо этого, учебные помещения подвергнутся обработке с помощью дезинфекционных средств перед началом занятий, а на входе ученики пройдут термометрический контроль.