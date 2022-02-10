В Орловской области на 86% подскочила заболеваемость коронавирусом

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В Орловской области за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на целых 86%. В среднем за сутки выявляется 900 новых случаев заражения ковидом среди населения.

В основном коронавирусом болеют взрослые орловцы, но не обходит инфекция стороной и маленьких жителей региона. По последним данным, болеет 959 детей, что составляет 16,2% от всех случаев заражения ковидом. А вообще рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.

- Случаи новой коронавирусной инфекции и рост заболеваемости зарегистрированы во всех районах области, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.