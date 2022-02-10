Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

Ремонт моста через Сосну в Ливенском районе доделает московская фирма. Определен подрядчик, который выполнит работу за 253 миллиона рублей.

Электронный аукцион по выбору подрядчика состоялся, соответствующая информация появилась на официальном портале госзакупок. Победителем, впрочем и единственной подавшей заявку фирмой, стала московская организация ООО "УМПК-22". Строители зайдут на объект вместо белгородской фирмы"Ремспецмост", попавшей в эпицентр крупного коррупционного скандала (эта же фирма ремонтировала Красный мост Орла - прим.ред).

ООО "Уваровская передвижная механизированная колонна №22" зарегистрирована в Московской области. Организация занимается строительством мостов, путепроводов, рекультивацией свалок, возведением инженерных коммуникаций, дорог и другими работами.

Окончательный срок ремонта моста через Сосну - 30 ноября 2022 года.

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