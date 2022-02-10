В Орловской области отремонтируют Хуторской фельдшерский пункт за 2 миллиона

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области отремонтируют Хуторской фельдшерский пункт. На улучшение условий в медучреждении потратят почти 2 миллиона рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на ремонт Хуторского фельдшерско-акушерского пункта в Болховском районе выделили почти 2 миллиона рублей. Там будут заменены коммуникации, установлены двери и окна, а также в здании проведут отопление и починят крышу.

Вся необходимые проектно-сметные документы уже готовы, сообщили в пресс-службе регионального Правительства.