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Общество10 февраля 2022 11:49

В Орловской области отремонтируют Хуторской фельдшерский пункт за 2 миллиона

Сельский ФАП приведут в порядок в 2022 году
Нина СОКОЛОВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области отремонтируют Хуторской фельдшерский пункт. На улучшение условий в медучреждении потратят почти 2 миллиона рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» на ремонт Хуторского фельдшерско-акушерского пункта в Болховском районе выделили почти 2 миллиона рублей. Там будут заменены коммуникации, установлены двери и окна, а также в здании проведут отопление и починят крышу.

Вся необходимые проектно-сметные документы уже готовы, сообщили в пресс-службе регионального Правительства.