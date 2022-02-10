На Привокзальной площади в Орле поймали 18-летнего закладчика наркотиков

Фото: Линейный отдел МВД России на станции Орел

На Привокзальной площади в Орле поймали 18-летнего закладчика. В тайники молодой человек успел поместить 8 свертков с запрещенным веществом.

18-летнего орловца задержали сотрудники транспортной полиции на станции Орел. Полицейские нашли в карманах у молодого человека 17 свертков с белым веществом, которые уже были расфасованы под «закладки». Экспертиза подтвердила, что в них был наркотик общей массой около 11 грамм.

Как оказалось, «синтетику» орловец приобрел бесконтактным способом и собирался продать разовыми дозами. Он уже успел разложить по тайникам еще 8 свертков с наркотиком общей массой почти 6 грамм. В конечном итоге полицейские изъяли из незаконного оборота почти 20 граммов запрещенного препарата.

- В отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - пояснили в штабе ЛО МВД России на станции Орел.