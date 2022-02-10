В Орловской области продлили запрет на работу общепита ночью

Фото: СУПОНЕВА Ольга

На заседании регионального оперативного штаба 10 февраля принято решение из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В Орловской области продолжает распространяться ОРВИ, грипп, COVID-19, в том числе штамм «омикрон».

Запрет продлен до 17 февраля включительно. С 23.00 до 06.00 места общественного питания и ночные клубы не смогут работать. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Исключением стали места, где возможно обслуживание клиентов навынос. Запрет не касается заведений вдоль федеральных автомобильных дорог.