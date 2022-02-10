Орловские спортсмены завоевали 105 медалей на Чемпионате по ушу

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

На Чемпионате и первенстве ЦФО по ушу орловцы завоевали 43 золотые, 40 серебряных и 22 бронзовые медали. Всех победителей готовили тренеры Орловской федерации ушу.

Спортсменка Кира Мохова завоевала 5 золотых медалей, а Кристина Озерова завоевала 4 победы из 4 возможных. Обладатели золотых медалей вошли в сборную ЦФО и примут участие в Чемпионате и первенстве России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В соревнованиях принимали участие 246 человек. Они представляли Московскую, Воронежскую, Липецкую, Белгородскую, Ивановскую, Тверскую и Орловскую область