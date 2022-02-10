Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 10:42

В Дмитровске благоустроят две общественных территории и один двор

Объекты выбрали жители с помощью голосования
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Глава Дмитровского района Сергей Козин рассказал о планируемых работах в 2022 году на совещании с главами муниципальных образований.

В результате голосования победила территории, расположенные на улицах Комсомольской и Советской, 61 б. Двор планируется отремонтировать на улице Красной, 105А, 105Б. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На работы потратят 3,8 миллиона рублей. В 2021 году в Дмитровском районе благоустроили две территории и три двора за 6 миллионов рублей.