Орловчанки взяли серебро на Первенстве ЦФО по вольной борьбе

Фото: orel-region.ru

Сестры из Орловской области взяли серебро в соревновании по вольной борьбе. Теперь спортсменки представят регион на первенстве России.

Первенство ЦФО по вольной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет состоялось в Старом Осколе, где Валерия и Анастасия Чикачевы представили Орловскую область. В своих весовых категориях девушки выступили с хорошим результатом и получили серебряные медали.

Теперь спортсменки поборются за призовые места в первенстве России по вольной борьбе. Соревнования пройдут в Наро-Фоминске в апреле, сообщает пресс-служба областного Правительства.