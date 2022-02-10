В Орле автоледи на "Пежо" сбила пешехода на переходе у горпарка

В Орле пешеход попал под машину Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле под колесами легковушки "Пежо" оказался пешеход. Автомобиль сбил мужчину прямо на пешеходном переходе рядом с городским парком.

О деталях происшествия рассказали в региональном ГИБДД. Все случилось вечером 9 февраля, примерно в шесть часов. Проезжую часть улицы Горького переходил 44-летний мужчина, в этот момент на иномарке со стороны Пионерской улицы ехала 39-летняя автоледи. Она не успела вовремя затормозить.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.