В центре Орла спасатели вытащили из полыньи собаку

В центре Орла спасатели вытащили собаку из полыньи Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В центре Орла из полыньи вытащили угодившую под лед собаку. Животное провалилось в промоину на Оке неподалеку от стрелки.

Спасательную операцию 9 февраля развернули сотрудники МЧС. К ним за помощью обратились дети, которые заметили, что собака угодила в беду. Ребята прибежали на спасательную станцию и попросили вызволить из ледяной воды беднягу.

- Спасатели- водолазы пешком добрались до места провала и с помощью веревки вытащили животное из-подо льда. Так, благодаря неравнодушным юным орловцам была спасена собака, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.