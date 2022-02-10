Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области продолжат благоустройство парка Шеншиных. Подрядчика на ремонт выберут в ближайшее время на конкурсной основе.

В прошлом году проект по благоустройству парка Шеншиных в деревне Волково Мценского района получил федеральный грант в размере 56 миллионов рублей, став одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2020 году на улучшение первой части парковой зоны потратили более 2 миллионов рублей, а в 2021 году благоустроили вторую часть за счет средств муниципального бюджета. Окончательно завершить все работы планируют в ноябре 2022 года.

- Проектно-сметная документация на благоустройство парка Шеншиных в Мценском районе получила положительное заключение Госэкспертизы. В ближайшее время будет объявлен конкурс на определение подрядчика для выполнения работ, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.