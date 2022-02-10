Трое пострадали в ДТП на подъезде к Орлу Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Три человека пострадали в ДТП с "Фордом" и "Ладой" под Орлом. В ГИБДД озвучили подробности автомобильной аварии, случившейся 9 февраля в районе Знаменки.

Как накануне рассказывала "КП", авария случилась в одиннадцатом часу утра. 34-летняя женщина на иномарке "Форд Фокус" подъезжала к Орлу со стороны поселка Знаменка и не справилась с управлением. Машину занесло и бросило на отбойник, после столкновения с ним "Форд" врезался в "Ладу Ларгус", двигавшуюся по встречной полосе.

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области сообщили, что и сама водитель "Форда", и ее 31-летняя пассажирка получили травмы. Пострадал и мужчина, ехавший на "Ладе" - водитель 47-ми лет травмировался.