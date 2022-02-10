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Общество10 февраля 2022 6:43

В Орле начнется строительство студенческого кампуса

В течение 2022 года будет разрабатываться проект, а в 2023 стартует стройка
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле началась подготовка к строительству студенческого кампуса. В течение 2022 года будет разрабатываться проект и подсчитываться смета, а в 2023 стартует стройка.

Кампус будет представлять собой студенческий городок и образовательный центр с полной инфраструктурой, его построят на базе ОГУ им. Тургенева. Обойдется проект в достаточно внушительную сумму - 5,5 миллиарда рублей.

- Проектом предусмотрено строительство учебно-лабораторного корпуса площадью 30 тысяч кв. м, сети общежитий вместимостью до 1500 человек, создание объектов спортивной и досуговой инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.