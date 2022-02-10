В Орловской области с начала 2022 года в ДТП пострадали двое детей

Полицейские проверили, как родители перевозят детей Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области с начала текущего года в ДТП пострадали двое детей. Полицейские провели профилактический рейд. «Сохрани самое дорогое!».

Сотрудники ГИБДД и ПДН проводили беседы с детьми и их родителями. В первую очередь полицейские напоминали взрослым о необходимости использования детских кресел и ремней безопасности при перевозке маленьких пассажиров.

Также инспекторы попросили родителей внимательней относиться к хранению ключей от машины, которыми могут воспользоваться дети.

- Ответственность за управление транспортным средством несовершеннолетним несут родители. И помимо нарушений ПДД на них может быть составлен административный материал по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - пояснили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД по Орловской области.