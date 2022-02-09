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Общество9 февраля 2022 14:04

В четверг 10 февраля в Орле до +3 градусов

Оттепель задержится еще на несколько дней
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Оттепель задержится в Орле

Оттепель задержится в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В четверг, 10 февраля, в Орле ожидается не свойственная для зимы температура: столбики термометров поднимутся до отметки в +3 градуса. Оттепель задержится еще на несколько дней.

Как сообщает Росгидрометцентр, нынешняя ночь не будет морозной, ожидается всего до -2. Также по прогнозу небольшой снег в темное время суток. Днем 10 числа пасмурно, небольшие мокрые осадки. Ветер западный 6 м/с, атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, к концу недели ожидаются ночные морозы до -7 градусов, днем на термометрах 0.