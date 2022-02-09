Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле продолжается зимний ремонт дорог. С начала текущего года отремонтировали почти около 600 квадратных метров полотна.

Как сообщили в городской администрации,ямочным ремонтом орловских дорог занимается Спецавтобаза.

В феврале уже устранили повреждения более чем на 281 квадратном метре дорожного полотна, а с начала года в порядок привели почти 582 квадратных метра. Образовавшиеся ямы заливают литым асфальтобетоном, позволяющим работать в зимний период при температуре до -10 градусов, поясняет пресс-служба администрации Орла.