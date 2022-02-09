В детском саду Орла "потушили" условный пожар

Пожарные провели учения в детском саду Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле спасатели провели учения по тушению пожара в детском саду. В садике №54 они отработали действия на случай реального возгорания.

По сценарию, пожар разгорелся из-за замыкания. На место прибыл дежурный караул, детей тем временем эвакуировали воспитатели. Затем спасатели провели разведку внутри здания, убедившись, что внутри не осталось людей. После чего условный огонь стали тушить.

По сценарию, пожар разгорелся из-за замыкания Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Вскоре условный пожар был локализован и потушен. Сотрудниками МЧС были отработаны маршруты эвакуации людей из здания, проведение спасательных работ, определены схемы подачи огнетушащих веществ на тушение пожара, - рассказали "Комсомолке" об учениях в пресс-службе регионального главка МЧС.