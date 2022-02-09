Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

29-летнего орловца задержали с психотропным веществом. Наркотическое средство он приобрел бесконтактным способом.

Мужчина был задержан полицейскими в Советском районе. Сверток с порошкообразным веществом белого цвета он спрятал во внутреннем кармане куртки. Находку исследовали в Экспертно-криминалистическом центре УМВД, где подтвердили, что в свертке находится 1,89 грамма амфетамина. Сам же мужчина рассказал полицейским, что наркотик приобрел для себя бесконтактным способом.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.