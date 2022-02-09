Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 12:11

В Орловской области появился памятник святому Николаю Чудотворцу

Монумент сделан из бронзы
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: информационный отдел Ливенской епархии

Фото: информационный отдел Ливенской епархии

В Орловской области появился памятник святому Николаю Чудотворцу. Монумент сделан из бронзы.

Бронзовый памятник установили в городе Ливны. Его открытие было запланировано на 13 февраля, но мероприятие перенесли на 13 марта из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает информационный отдел Ливенской епархии.

Николай Чудотворец выступает в виде покровителя города, держа в левой рук храм, а в правой – меч. Автор памятника – Оле Молчанов.