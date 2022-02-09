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Общество9 февраля 2022 11:57

Зоопарки Орловской области получили лицензию

Новые правила начали действовать с 1 января 2022 года
Нина СОКОЛОВА
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Орловские зверинцы получили лицензии

Орловские зверинцы получили лицензии

Фото: Нина СОКОЛОВА

Зоопарки Орловской области получили лицензию. Новые правила начали действовать с 1 января 2022 года.

Со вступлением в силу новых нормативных документов продолжить работу могут те зверинцы, владельцы которых получили в Россельхознадзоре лицензию на содержание и использование животных.

- Сотрудники надзорного ведомства проводили консультирование соискателей, выезжали на обследования зоопарков и цирков. В результате такой работы, на территории Орловской области лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях получили Детский парк и Дирекция особо охраняемых природных территорий, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской области.

Также разрешение на работу выдали соседнему Курскому цирку.