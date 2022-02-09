Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 11:41

Орловцы получили более 1 000 дистанционных больничных

Их начали выдавать 1 февраля
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)

Орловцы получили более 1 000 дистанционных больничных. Их начали выдавать 1 февраля.

Для получения листка нетрудоспособности после получения положительного теста на COVID-19 необходимо позвонить на горячую линию «122», и выбрать кнопку «вопросы по выдаче листка нетрудоспособности», после чего оператор примет заявку. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

В ней указывается телефон, имя, домашний адрес и поликлиника. Информацию передадут главному врачу, затем в аудиорежиме лечащий врач вяжется с заболевшим.

Помимо этого, на сайтах поликлиник есть адреса электронной почты и номера телефонов для связи в мессенджерах. Туда также можно отправить информацию о положительном тесте и получить больничный.