Орловцы получили более 1 000 дистанционных больничных. Их начали выдавать 1 февраля.

Для получения листка нетрудоспособности после получения положительного теста на COVID-19 необходимо позвонить на горячую линию «122», и выбрать кнопку «вопросы по выдаче листка нетрудоспособности», после чего оператор примет заявку. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

В ней указывается телефон, имя, домашний адрес и поликлиника. Информацию передадут главному врачу, затем в аудиорежиме лечащий врач вяжется с заболевшим.

Помимо этого, на сайтах поликлиник есть адреса электронной почты и номера телефонов для связи в мессенджерах. Туда также можно отправить информацию о положительном тесте и получить больничный.