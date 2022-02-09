В Орловской области бывшего начальника колонии отправили в колонию за коррупцию

Суд вынес приговор бывшему начальнику Шаховской колонии Фото: Ольга СУПОНЕВА

Бывшего начальника колонии из Орловской области суд отправил в колонию по делу о коррупции. Мужчина получил взятку от осужденного.

Под уголовное преследование орловец, занимавший пост начальника Шаховской колонии-поселения, попал из-за полученных им 150 тысяч рублей. Деньги от заключенного ему передал посредник. За указанную сумму начальник должен был закрыть глаза на тот факт, что осужденный пользовался мобильником, что законом запрещено.

- Подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима, с лишением права на 3 года занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти системы ФСИН России и других правоохранительных органов, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Пока что приговор в силу не вступил.