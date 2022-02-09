За мошенничество с соцвыплатами орловчанка попала под уголовную статью Фото: Ольга СУПОНЕВА

За мошенничество при получении соцвыплат орловчанка попала под статью. Женщине назначили наказание в виде 260 часов обязательных работ.

Жительница Верховского района незаконно получала чернобыльское пособие на себя и детей. У женщины имелась регистрация в одной из деревень района, территория которой относится к зоне с льготным статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но фактически она с детьми проживала вообще в другом населенном пункте.

После проверки прокуратуры в отношении орловчанки было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК РФ. Судом она была признана виновной в мошенничестве при получении соцвыплат на общую сумму 235 тысяч рублей.

- Суд назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 260 часов. Кроме того, судом удовлетворен иск Отделения Пенсионного фонда и Департамента социальной защиты о взыскании с осужденной причинённого ущерба. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.