В Орловской области более 7 тысяч девятиклассников проходят итоговое собеседование

В Орловской области более 7 тысяч девятиклассников из 327 школ проходят итоговое собеседование по русскому языку. Зачет по нему позволит участвовать в ОГЭ.

Собеседования проходят как в очной, так и в дистанционной форме. В местах проведения соблюдаются все санитарно-эпидемиологические правила. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На выполнение четырех заданий каждому ребенку отводится 15-16 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья время увеличивают в 3 раза.

Девятиклассники узнают о результате не позднее 20 февраля. Для тех, кто получит «незачет» или пропустит собеседование по уважительной причине, предусмотрено 2 дополнительные даты – 9 марта и 16 мая.