Жители Орловской области в среднем берут ипотеку на 2,4 миллиона рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

Средний размер ипотеки в Орловской области составил 2,4 миллиона рублей. При этом за 2021 год банки выдали жителям региона почти 9 тысяч ипотечных кредитов.

Такую статистику "Комсомолке" озвучили в орловском отделении Банка России. На начало 2022 года орловцы должны банкам по ипотеке больше 45 миллиардов рублей, при этом платят взносы жители области исправно: просроченной задолженности всего 0,3%. Отмечается, что часто покупатели берут ипотеку на приобретение квартир в новостройках, то есть вкладываются на этапе строительства.

- Из всех ипотечных кредитов треть по сумме и объему приходится на ипотечные жилищные кредиты по договорам участия в долевом строительстве – в Орле в 2021 году оформлено около 2,5 тысячи кредитов на покупку строящегося жилья на сумму более 7 млрд рублей, - рассказали в пресс-службе регионального отделения Банка России.