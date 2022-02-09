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Общество9 февраля 2022 9:07

В орловском селе Дросково школу ждет капитальный ремонт

В порядок приведут здание, в котором учатся младшие классы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В орловской глубинке капитально отремонтируют здание начальной школы. На то, чтобы привести школу в порядок, потратят более 12 миллионов рублей.

Основное здание школы в Дросково, в отдаленном Покровском районе региона, ремонтировали в 2012 году, теперь настал через здания, где учатся младшие школьники. Здесь же расположена столовая и библиотека.

- До начала следующего учебного года здесь планируют отремонтировать все помещения, а также заменить оборудование и мебель. Новый облик и утепление получит фасад здания, - рассказали в пресс-службе Орловского облсовета.