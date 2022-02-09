Приняты поправки в бюджет Орла на 2022 год

На сессии горсовета приняты поправки в бюджет

В бюджет Орла на 2022 год приняты поправки. Доходную часть планируется увеличить более чем на 19 миллионов рублей.

Поправки приняли депутаты горсовета на внеочередной сессии, которую провел Василий Новиков.

- Планируется увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на 19 млн 74,4 тысячи рублей за счет взыскания дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, - сообщили в пресс-службе Орловского горсовета.

Приняты и поправки в части расходов. Так, средства из городской казны пойдут на строительство очистных сооружений в районе Веселой слободы, строительство яслей на Ливенской улице, проектирование здания начальной школы №40, на демонтаж пристройки к школе №15, а также на организацию праздничных мероприятий.