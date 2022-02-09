Под Орлом девушка на иномарке "Форд" врезалась в "Ладу" и отбойник

Автоледи протаранила "Ладу" и отбойник Фото: Предоставлено "Комсомолке"

9 февраля под Орлом девушка на иномарке "Форд" протаранила "Ладу Ларгус" и врезалась в отбойник. На месте аварии работают спасатели и полицейские..

ДТП произошло на подъезде к Орлу, в районе поселка Знаменка. В аварии обошлось без погибших, информация о пострадавших уточняется. Предварительно известно, что водитель иномарки не справилась с управлением, ее занесло.

Предварительно, обошлось без тяжких последствий

Девушку-пассажира "Форда" спасателям пришлось вызволять из стального плена.

Как пояснили "Комсомолке" в региональном УМВД, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит установит все обстоятельства произошедшего.