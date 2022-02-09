Орловский Тургеневский дуб станет арт-объектом. Проект мемориализации достопримечательности вынесут на всеобщее голосование.

О планах на изменение статуса всем известного Тургеневского дуба рассказал директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин. Дерево станет памятником культуры или арт-объектом.

Будут созданы проекты мемориализации, три лучших из которых выберет профессиональное жюри. После они отправятся на народное голосование. Также планируется создание сувениров из древесины кроны дуба.

- Из трех тысяч предложений по увековечиванию утраченного памятника 95 % связаны с посадкой на его месте молодого дубка – потомка воспетого Иваном Тургеневым дерева, - уточнил Сергей Ступин.

Двухсотлетний Тургеневский дуб погиб в урагане осенью 2021 года. Не смотря на это, он все равно участвует в конкурсе "Европейское дерево года".