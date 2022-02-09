Фото: сайт "oreluniver.ru"

Зонд орловских ученых снизит число осложнений после хирургических операций. Инструмент создают в Орловском государственном университете.

В научно-технологическом центре биомедицинской фотоники Орловского Государственного Университета создают тончайший зонд. Он усовершенствует метод биопсии, который используют при подозрении на наличие онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Автор – хирург и ученый Андриан Мамошин. С помощью зонда врач получит данные о характере опухоли и ее метаболической активности.

Помимо этого, в Орле создают лапароскоп. Это устройство совмещает в себе несколько оптических технологий и позволяет оценить ситуацию во время операции. Врач узнает об уровне кислорода в крови, метаболических процессах кровенаполнении ткани.

Адриан Мамошин рассказал, что проект призван уменьшить число послеоперационных осложнений и сложность травм после хирургического вмешательства.

Практически все разработки центра поддержаны Российским научным фондом. В их число входит и спектральная лампа, которая поможет хирургам диагностировать ишемию.