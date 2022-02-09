Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловские коровы дают 17 литров молока в день. Регион вошел в десятку лучших по надою в 2021 году.

Орловская область заняла девятое место среди российских регионов по показателям надоя молока. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В среднем одна орловская корова даёт 6 438 килограммов молока за год или чуть больше 17 литров в день. В 2020 году этот показатель находился на отметке 5 903 килограммов или 15,7 литров в день.

Увеличились показатели и в сельскохозяйственных организациях. Там животные в среднем дают по 19 литров молока в день или 7 162 килограммов в год.