Ранее Орловщине выделили почти 33 миллиона на аналогичные цели Фото: Архив "КП"

В Орловской области выделят 5 миллионов рублей на лекарства для больных с COVID-19. Деньги поступят из резервного фонда правительства.

Регион направит 5 миллионов рублей для больных ковидом, которые лечатся не в стационарах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

8 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение. Департамент финансов внесет изменения в бюджет области.