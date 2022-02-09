Ранее Орловщине выделили почти 33 миллиона на аналогичные цели
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В Орловской области выделят 5 миллионов рублей на лекарства для больных с COVID-19. Деньги поступят из резервного фонда правительства.
Регион направит 5 миллионов рублей для больных ковидом, которые лечатся не в стационарах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
8 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение. Департамент финансов внесет изменения в бюджет области.