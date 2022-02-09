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Здоровье9 февраля 2022 6:54

В Орловской области выделят 5 миллионов рублей на лекарства для больных с COVID-19

Деньги поступят из резервного фонда правительства области
Сергей Силаев
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Ранее Орловщине выделили почти 33 миллиона на аналогичные цели

Ранее Орловщине выделили почти 33 миллиона на аналогичные цели

Фото: Архив "КП"

В Орловской области выделят 5 миллионов рублей на лекарства для больных с COVID-19. Деньги поступят из резервного фонда правительства.

Регион направит 5 миллионов рублей для больных ковидом, которые лечатся не в стационарах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

8 февраля губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение. Департамент финансов внесет изменения в бюджет области.